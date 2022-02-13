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Готуємося дати відсіч: Тероборона Кременчука провела навчання

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 554

 

Тренування! Постійно тренування!

Вчора, 12 лютого, резервісти територіальної оборони Кременчука провели навчання. Кременчужани вдосконалили знання та практичні навички з володіння зброєю, надання домедичної допомоги, орієнтування на місцевості. День був не з легких, адже були і дощ, і заметіль, і сонце. Бійці втомилися, замерзли, але зігрілися козацьким кулішем з бутербродами ,печивом та гарячим чаєм. 

- Можна бути диванним теоретиком, який знає все про тактику, орієнтування (можливо навіть по зіркам), подумки влучає в ціль стрибаючи і, також подумки партизанить і виживає в лісі, періодично вбиваючи десятки ворогів. А можна бути, як наші резервісти, які постійно тренуються і своїм прикладом допомагають людям зробити вибір прийти до нас в батальйон, підписати контракт і стати законним, тренованим і досвідченим захисником своєї домівки і країни.

Наш батальйон постійно збільшується, все більше нових облич, а інструкторам більше роботи. Але то тільки в радість. Практичні знання володіння зброєю, надання домедичної допомоги і багато іншого постійно вдосконалюються і закріплюються, - йдеться у повідомленні пресслужби Окремого батальйону територіальної оборони. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона
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