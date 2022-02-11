ДПА-2022: чи здаватимуть учні 11-х класів випускні іспити

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МОН спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій шукає рішення щодо проведення державної підсумкової атестації та відстежує показники захворюваності на COVID-19 у різних областях

Наразі випускники 11 класів, батьки та освітяни мають чимало запитань стосовно цьогорічного складання ДПА - адже досі невідомо, чи доведеться школярам складати іспити. Ситуацію прокоментував міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на своєму Telegram-каналі.

Зараз МОН спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій шукає рішення щодо проведення державної підсумкової атестації та відстежує показники захворюваності на COVID-19 у різних областях.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» учні мають пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів. При цьому законодавством не передбачено звільнення від проходження ДПА у 2022 році з одного чи декількох предметів. Також Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2022 році.

Але, враховуючи ситуацію з поширення коронавірусу, попередні два роки Верховна Рада України ухвалювала рішення про звільнення від ДПА учнів 11 класів.