СНІГОВА КОРОЛЕВА. СИЛА ГАРЯЧОГО СЕРЦЯ

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 170

Прем’єра мюзиклу відбулася в м. Бремен, в рамках європейського туру, який проходив у 20 містах Німеччини та Австрії. На сьогодні було показано більше як 200 вистав в Україні та інших країнах світу. Справжній казковий подарунок від творців хітових спектаклів мюзиклів «Аладдін і чарівна лампа», «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу», «Білосніжка. Новорічна історія», «День народження Принцеси», «Кіт у чоботях», «Н-у-у, Заєць, постривай-і-і - !!!», «Новорічні пригоди Червоної Шапочки», які підкорили глядача Німеччини, Австрії та інших європейських країн!

Для справжніх цінителів добрих дитячих уявлень, слід від яких назавжди залишається в душі кожної дитини! Найяскравіша подія 2022 року!!!

Запрошуємо вас подивитись фантастично дивовижну виставу, яка всім припаде до душі.

«Снігова королева. Сила гарячого серця» - за мотивами Г.Х.Андерсена. Прекрасна історія про добре серце, яке розтопить лід і не залишить байдужим нікого з глядачів. Додайте до цього чудову музику, ефектні декорації, вишукані костюми, іскрометний гумор, віртуозну акторську гру, безліч акробатичних трюків і професійну хореографію, і ви зрозумієте, що обов’язково повинні разом з дітьми стати гостями нашої вистави. Крім того, спектакль насичений інтерактивними елементами, а це значить, що хлопчики та дівчатка візьмуть активну участь у порятунку маленького Кая.

Сюжет казки відомий всім з дитинства: холодна і зла Снігова Королева викрала Кая, перетворивши його серце в крижинку. Але вірна і віддана сестра хлопчика Герда, подолавши всі труднощі та перепони, за допомогою своєї любові змогла розтопити його. По дорозі Герді зустрічається безліч персонажів-подружня пара ворон Карл і Клара, Принц та Принцеса, лісові розбійники та їх очільниця Маленька Розбійниця, Північний Олень. Завдяки душевній красі дівчинки, всі вони стають її щирими друзями та допомагають пройти непростий шлях до палацу Снігової Королеви.

Наш спектакль підходить для дітей всіх категорій: і тих хто вперше знайомиться з казковою історією і тих, хто знає її та гідно оцінить нове сценічне прочитання. Наш мюзикл - це феєричне шоу європейського рівня з мелодійними піснями, запальними танцями та самими непередбачуваними поворотами сюжету.

Чекаємо вас на виставі «Снігова королева. СИЛА ГАРЯЧОГО СЕРЦЯ »

Гарантуємо казкову атмосферу, святковий настрій, море позитивних емоцій і вражень!

Ми подаруємо Вам і Вашим дітям незабутню яскраву атмосферу казкового свята!

Продюсер: Igor Misliviy

Автор сценарію, автор пісень - Влада Кохановская

Хореограф-постановник - Станіслав Волотовский

Художник по світлу - Michael Li Tschan Lin (ФРН)

Режисер-постановник - Влада Кохановская

Постановник трюків і сценічних боїв - Ігор Мисливий

Аранжувальник- Юра Катін

Тривалість вистави - 1 час 15 хв.

Вистава іде російською мовою.

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар.

Вартість 120 - 260 грн.

Тел. для довідок: 097 049 34 30