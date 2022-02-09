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В додатку «Дія» буде посвідчення ветеранів війни та постраждалих учасників Революції Гідності

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 235

 

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення

Електронне посвідчення ветеранів війни та постраждалих учасників Революції Гідності має невдовзі з’явитися у додатку «Дія». Про це щойно повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль у своєму Телеграм. На «Урядовому порталі» інформації щодо нововведення поки немає.

- Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в Дії. На сьогоднішньому засідання Уряд підтримав це нововведення. Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки, - повідомив очільник уряду.

В електронному посвідченні окрім інформації, що міститься у паперовому посвідченні, буде включений унікальний електронний ідентифікатор: QR-код, штрих-код чи цифровий код.

Нагадаємо, що 12 січня 2022 року набув чинності закон України «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення», ухвалений Верховною Радою України 14 грудня минулого року.

Цим законом передбачається, що «посвідчення формується безоплатно за бажанням громадянина, на ім’я якого його видано, оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни та використовуються на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг та компенсацій».

Електронне посвідчення може використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Дія посвідчення Шмигаль
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