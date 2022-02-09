Довідку про несудмість можна буде згенерувати в «Дії»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 138

Незабаром довідку про несудимість можна буде згенерувати в додатку «Дія». Інформація про це з'явилася 8 лютого на офіційному сайті Мінцифри.

- Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу. Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку Дія в декілька кліків, - розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У застосунку треба буде обрати тип довідки та підставу. Потім вказати дані про себе та відправити заяву в один клік. Щойно довідка буде готова, «Дія» сповістить про це. Усі замовлені довідки будуть доступні для перегляду та завантаження в додатку.



