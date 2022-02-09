Люди задихаються від смороду, а відділ екологічної безпеки може надати лише рекомендації

Про це вчора йшла мова на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології та земельних відносин, яка розглядала проєкти рішень, що виносяться на розгляд сесії Кременчуцької міської ради 24 лютого. Перед цим депутати зі складу комісії заслухали пояснення начальника відділу екологічної безпеки міськвиконкому Олексія Федюна щодо реагування на численні скарги мешканців Першого Занасипу (у районі авторинку) щодо забруднення повітря.
Депутати задали багато питань керівнику відділу щодо забезпечення контролю за чистотою повітря:
Крім того він додав, що якщо дотримання екологічних норм при опаленні приміщень юридичних осіб представники його відділу ще якось можуть проконтролювати, то з опаленням приватних осель це взагалі неможливо.
Депутатська комісія надала доручення начальнику відділу екологічної безпеки зробити рейд по місту та перевірити, хто з малих підприємств має право опалювати свої приміщення твердопаливними котлами, а хто не має такого права. Особливу увагу було рекомендовано звернути на гаражні кооперативи.
Що ж до порушників у приватному секторі, то, вочевидь, чиновники і далі будуть роздавати їм рекомендації, а їх сусіди сподіватись на свідомість власників приватних осель. Щоб мати чим дихати.
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