Люди задихаються від смороду, а відділ екологічної безпеки може надати лише рекомендації

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 495

Оштрафувати за порушення екологічних норм при опаленні приватних осель чиновники мерії не можуть

Про це вчора йшла мова на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології та земельних відносин, яка розглядала проєкти рішень, що виносяться на розгляд сесії Кременчуцької міської ради 24 лютого. Перед цим депутати зі складу комісії заслухали пояснення начальника відділу екологічної безпеки міськвиконкому Олексія Федюна щодо реагування на численні скарги мешканців Першого Занасипу (у районі авторинку) щодо забруднення повітря.

- Газ дуже подорожчав і підприємці почали опалювати свої приміщення дровами, вуглем та всяким непотребом. Вітер несе дим на багатоповерхівки, люди задихаються від смороду та скаржаться, - зауважив голова комісії Сергій Порчирян.

Депутати задали багато питань керівнику відділу щодо забезпечення контролю за чистотою повітря:

Чи є нормативні документи, які регламентують використання в місті твердого палива?

Чи можна використовувати твердопаливні котли?

Чи є якісь штрафи за порушення екологічних норм та як все це врегульовано?

- Усі котли мають бути сертифіковані та введені в експлуатацію через екологічну службу. Інша справа що в них можуть спалювати будь що, і це проконтролювати дуже складно. Наразі у нас на контролі знаходиться одна котельня приватного підприємства щодо зміни конструкції труби, - пояснив Олексій Федюн.

Крім того він додав, що якщо дотримання екологічних норм при опаленні приміщень юридичних осіб представники його відділу ще якось можуть проконтролювати, то з опаленням приватних осель це взагалі неможливо.

- Ми можемо лише надати рекомендації. Роздаємо пам’ятки, пояснюємо людям що для опалення можна використовувати лише сухі дрова, пелети з сертифікатами. Але все це лише рекомендації. До юрособи ми можемо зайти на територію та перевірити, а зайти у приватний житловий будинок, зобов’язати чи оштрафувати її власника - не маємо такого права, - пояснив керівник відділу міськвиконкому.

Депутатська комісія надала доручення начальнику відділу екологічної безпеки зробити рейд по місту та перевірити, хто з малих підприємств має право опалювати свої приміщення твердопаливними котлами, а хто не має такого права. Особливу увагу було рекомендовано звернути на гаражні кооперативи.

- Олексій Михайлович, відпрацюйте гаражі… Людям нема чим дихати, - зауважив голова комісії.

Що ж до порушників у приватному секторі, то, вочевидь, чиновники і далі будуть роздавати їм рекомендації, а їх сусіди сподіватись на свідомість власників приватних осель. Щоб мати чим дихати.