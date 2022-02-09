КрАЗ виготовить партію пожежних машин для лісгоспів Полтавщини за 63 мільйони

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Для лісових господарств області закупили 7 універсальних машин АЦ-8-60 на повнопривідному шасі КрАЗ-63221

Полтавська обласна міська адміністрація уклала контракт із ТОВ «Кременчуцький автомобільний завод» на постачання 7 повнопривідних пожежних машин загальною вартістю 62,9 млн. грн. Про це свідчить відповідний тендер у системі Prozorro.

Полтава закупить у КрАЗа універсальні машини АЦ-8-60 на повнопривідному шасі КрАЗ-63221. Відповідно до договору, вітчизняний автовиробник зобов'язується поставити автоцистерни до кінця 2022 року.

Пожежні автомобілі планують розподілити по лісгоспах області, зокрема дві машини отримає Гадяч, дві Миргород, дві Кременчук та одну Полтава.

В аукціоні також брала участь «Компанія Титал», яка запропонувала за виготовлення машин 63 млн грн. При цьому компанія мала намір поставити машину свого виробництва, але також на шасі КрАЗ-63221 (6х6).

Пожежна машина АЦ-8-60 оснащена цистерною для води об'ємом 7,8 тис. л, баком для піноутворювача, пожежним насосом продуктивністю до 60 л/с, а також електролебідкою. Серед додаткового обладнання відзначаються лафетний ствол, пожежні рукави різних видів, сходи, бензопили, гідроелеватори та інше. На спецтранспорт діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу.