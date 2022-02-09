Не борщем єдиним: відомі шеф-кухарі проголосили Маніфест української кухні

До Маніфесту може доєднатися кожний, кому відгукуються цінності, проголошені в документі
Відомі шеф-кухарі України 8 лютого проголосили Маніфест української кухні. Вони об'єдналися задля того, щоб розвивати країну через національну їжу. Про подію повідомив Євген Клопотенко на своїй Facebook-сторінці.
«Ми офіційно узгодили, що маємо спільну мету і співдіємо заради неї. І зробили це так, щоб світ почав чути Україну, бо на події були присутні представники однієї з найвідоміших професійних премій The Best Chef», - йдеться у повідомленні.
При проголошенні Маніфесту було 29 шефів, які безпосередньо впливають на те, якою є та буде українська гастрономія. Але до Маніфесту може доєднатися кожний, кому відгукуються цінності, проголошені в документі. З повним текстом Маніфесту можна ознайомитися за посиланням.
Кухарі пропонують кілька кроків, які допоможуть зробити Україну та її гастрономію цікавою та цінною для світу:
- відродження та збереження рецептур, технік, технологій української кухні для наступних поколінь;
- навчання нового покоління кухарів та передача їм знань про українську кухню;
- популяризація української кухні серед рестораторів та інвесторів;
- підтримка локальних фермерських виробників та допомога у їх розвитку;
- дотримання принципів sustainability та no waste підходу;
- сприяння створенню ефективної стратегії розвитку внутрішнього та в'їзного гастротуризму;
- участь у міжнародних гастроподіях та колаборації зі світовими шеф-кухарями для популяризації України у світі.