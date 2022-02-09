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Кременчук, Культура, Україна, Світ

Не борщем єдиним: відомі шеф-кухарі проголосили Маніфест української кухні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 387

 

До Маніфесту може доєднатися кожний, кому відгукуються цінності, проголошені в документі

Відомі шеф-кухарі України 8 лютого проголосили Маніфест української кухні. Вони об'єдналися задля того, щоб розвивати країну через національну їжу. Про подію повідомив Євген Клопотенко на своїй Facebook-сторінці.

«Ми офіційно узгодили, що маємо спільну мету і співдіємо заради неї. І зробили це так, щоб світ почав чути Україну, бо на події були присутні представники однієї з найвідоміших професійних премій The Best Chef», - йдеться у повідомленні.

При проголошенні Маніфесту було 29 шефів, які безпосередньо впливають на те, якою є та буде українська гастрономія. Але до Маніфесту може доєднатися кожний, кому відгукуються цінності, проголошені в документі. З повним текстом Маніфесту можна ознайомитися за посиланням.

Кухарі пропонують кілька кроків, які допоможуть зробити Україну та її гастрономію цікавою та цінною для світу:

  • відродження та збереження рецептур, технік, технологій української кухні для наступних поколінь;
  • навчання нового покоління кухарів та передача їм знань про українську кухню;
  • популяризація української кухні серед рестораторів та інвесторів;
  • підтримка локальних фермерських виробників та допомога у їх розвитку;
  • дотримання принципів sustainability та no waste підходу;
  • сприяння створенню ефективної стратегії розвитку внутрішнього та в'їзного гастротуризму;
  • участь у міжнародних гастроподіях та колаборації зі світовими шеф-кухарями для популяризації України у світі.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: кулінарія українська кухня
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