Не борщем єдиним: відомі шеф-кухарі проголосили Маніфест української кухні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 387

До Маніфесту може доєднатися кожний, кому відгукуються цінності, проголошені в документі

Відомі шеф-кухарі України 8 лютого проголосили Маніфест української кухні. Вони об'єдналися задля того, щоб розвивати країну через національну їжу. Про подію повідомив Євген Клопотенко на своїй Facebook-сторінці.

«Ми офіційно узгодили, що маємо спільну мету і співдіємо заради неї. І зробили це так, щоб світ почав чути Україну, бо на події були присутні представники однієї з найвідоміших професійних премій The Best Chef», - йдеться у повідомленні.

При проголошенні Маніфесту було 29 шефів, які безпосередньо впливають на те, якою є та буде українська гастрономія. Але до Маніфесту може доєднатися кожний, кому відгукуються цінності, проголошені в документі. З повним текстом Маніфесту можна ознайомитися за посиланням.

Кухарі пропонують кілька кроків, які допоможуть зробити Україну та її гастрономію цікавою та цінною для світу: