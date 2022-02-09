Українці з COVID-19, грипом або застудою можуть оформити лікарняний без візиту до лікаря

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 34 Коментарів: 1

Українці з симптомами COVID-19, грипу або застуди зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Якщо пацієнт захворів, йому треба зателефонувати до свого лікаря й отримати рекомендації, як лікуватися.

Після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів (після цього періоду е-лікарняний автоматично закриється). Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти на особистий огляд, щоб подовжити строк своєї непрацездатності.