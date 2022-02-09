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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Українці з COVID-19, грипом або застудою можуть оформити лікарняний без візиту до лікаря

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 34 Коментарів: 1

 

Максимум такий лікарняний може тривати 5 днів

Українці з симптомами COVID-19, грипу або застуди зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Якщо пацієнт захворів, йому треба зателефонувати до свого лікаря й отримати рекомендації, як лікуватися.

Після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів (після цього періоду е-лікарняний автоматично закриється). Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти на особистий огляд, щоб подовжити строк своєї непрацездатності.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарняний дистанційний режим
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Коментарі: 1

1 331
antikola:
Сьогодні, 13:06

супер, теперь можно 5 дней отпуска получить просто так.Удобно


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