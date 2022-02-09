За минулу добу 253 кременчужанина захворіли на коронавірус

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 591

8 лютого в Кременчуці зареєстрували 253 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 148 жінок віком від 18 до 86 років, 95 чоловіків віком від 24 до 85 років, 6 дітей віком від 2 до 16 років та 4 дитини першого року життя. Із них 233 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 20 - в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 144 пацієнти.

Одужало 60 кременчужан.

Випадків смерті не зареєстрували.

Всього від початку пандемії в місті виявили 20 736 випадків хвороби: одужало 17 902, померло 683.