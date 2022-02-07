Частина Кременчука сидить без газу: причини

7 лютого частина Кременчука сидить без газу. Як стало відомо з оперативно зведення мерії, у декого з кременчужан газу немає вже тиждень.
За повідомленням Кременчукгазу, 6 лютого о 12.08 через виявлення свища в гільзі мережі газопостачання на 4-му стояку у 2-му під'їзді, пров. Героїв Бреста №107, перекрили подачу газу за адресами:
5 лютого о 19.45 відключили газопостачання споживачам по просп. Свободи 83/1 1-й під'їзд 2-й, 3-й стояк кв. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19. Причина відключення - вийшов з ладу кран на мережі газопостачання.
31 січня о 8.35 сталося аварійне відключення газопостачання на будинок вул. Київська №44 (270 квартир) у зв'язку з витоком газу у гільзах.
Станом на 15.00 4 лютого залишені відключеними стояки: №2, 4, 9, 14 - всього 38 квартир.
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