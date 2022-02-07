Займатися плаванням можна у будь-якому віці: у Кременчуці пройшла «Олімпійська година-2022»

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 279

У запливі взяли участь любителі плавання віком від 11 до 61 року

Протягом лютого у багатьох містах України проводиться Всеукраїнський заплив «Олімпійська година - 2022». В них беруть участь усі охочі випробувати свої сили та проплисти за годину якомога більшу відстань.

Вчора, 6 лютого, такий спортивний захід відбувся у Кременчуці – в басейні клубу «СпортЛайф». Організовував його відомий ентузіаст бігу та плавання Сергій Кірчик разом з компанією KremenStyle.

Підтримуючі олімпійські традиції у запливі взяли участь кременчужани віком від 11 до 61 року - як досвідчені спортсмени, так і звичайні любителі плавання. Переможцем змагань став Артем Журавльов, який за годину проплив 3450 метрів. На другому місці - Сергій Кароль (3250 м), а третій результат показав Артем Чеганов (2780 м).

Наймолодший учасник заходу 11-річний Назарій Капітонов за годину проплив 2650 метрів. А найстарший, 61-річний Віктор Крук – 1925 метрів. Варто зазначити, що серед учасників запливу четверо було у віці старше 50 років. Отже, починати займатися плаванням можна у будь-якому віці.

«Це вже третій рік поспіль беру участь у «годині плавання». Перший раз проплив 1800 метрів, минулого року - 1850, а цього разу – 1925. Отже, чим старше стаю – тим краще плаваю», - зауважив Віктор Крук.

За його словами, раніше цим видом спорту він не займався, а плавати на дальні дистанції почав після того, як остаточно звільнився з військової служби – у 2019 році. За минулий час вже двічі брав участь у груповому запливі влітку по Дніпру на п’яти кілометрову дистанцію.

Варто зауважити, що Віктор Крук давно співпрацює з нашим виданням, як позаштатний журналіст, тож, вітаємо свого колегу з особистим рекордом!