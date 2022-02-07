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Кременчук, Полтавщина

Укравтодор не відмовляється від планів збудувати ще один міст - у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 175

  

Але це в неосяжній перспективі

Крім нового мосту у Кременчуці, планується збудувати й другий міст – у Горішніх Плавнях. Укравтодор не відмовляється від цього наміру. Про це повідомив перший заступник керівника Укравтодору Андрій Івко підчас престуру на будівництво нового мосту у Кременчуці 4 лютого, відповідаючи на запитання журналістів.

- Зараз плануємо, ведемо перемовини. Але сказати, що завтра почнемо – не скажу. Але є такі плани. Поки що плануємо, але не дійшли, - сказав Андрій Івко.

Нагадаємо, спочатку Укравтодор планував будувати новий міст у Горішніх Плавнях. Укравтодор ще у 2017 році вів перемовини з китайською компанією щодо цього проєкту. Але згодом у відомстві після численних перемовин з владою Кременчука таки схилилися до того, що мостів має бути два – і перший розпочали у Кременчуці.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Кременчук новий міст Горішні Плавні
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