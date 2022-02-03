Цього року держава планує вакцинувати 70% дорослого населення

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Вчора, 2 лютого, Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік. У ньому йдеться про загальну стратегію вакцинації проти COVID-19, яка буде полягати, зокрема, у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році. Продовжать вакцинувати й тих, хто досі не отримав жодної дози. До кінця поточного року планують охопити вакцинацією не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії 60+. Особливу увагу звертатимуть на тих, хто перебуває у групі ризику. Додатково планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

«У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Обласним державним адміністраціям доручається забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних та тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я. Вакцинацію будуть проводити й виїзними бригадами за місцем проживання та за місцем роботи. Національний план передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.

Тож, невдовзі очікуємо затвердження Полтавського обласного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік.