Цього року держава планує вакцинувати 70% дорослого населення

Вчора, 2 лютого, Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік. У ньому йдеться про загальну стратегію вакцинації проти COVID-19, яка буде полягати, зокрема, у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році. Продовжать вакцинувати й тих, хто досі не отримав жодної дози. До кінця поточного року планують охопити вакцинацією не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії 60+. Особливу увагу звертатимуть на тих, хто перебуває у групі ризику. Додатково планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.
Обласним державним адміністраціям доручається забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних та тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я. Вакцинацію будуть проводити й виїзними бригадами за місцем проживання та за місцем роботи. Національний план передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.
Тож, невдовзі очікуємо затвердження Полтавського обласного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік.
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