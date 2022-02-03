Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Надзвичайні новини

Полтавцю заочно повідомили про підозру у підготовці новобранців «ДНР»

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 257

Чоловік готує «ополченців» до протистояння ЗСУ

Полтавцю заочно повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Як інформує пресцентр прокуратури області, чоловік вступив до терористичної організації «Донецька народна республіка», став її активним учасником і був зарахований до «Сотої окремої механізованої бригади першого Армійського корпусу Народної міліції «ДНР».

Маючи спеціальні знання з теорії та практики ведення бою військовими частинами та підрозділами сухопутних військ, з травня 2017 року по теперішній час підозрюваний здійснює підготовку новобранців та особового складу вказаної бригади до протистояння підрозділам Збройних Сил України, які залучені до проведення Операції Об’єднаних сил на лінії розмежування.

Наразі за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Октябрський районний суд Полтави виніс ухвалу про дозвіл на його затримання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області. 

 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх