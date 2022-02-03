Полтавцю заочно повідомили про підозру у підготовці новобранців «ДНР»

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Полтавцю заочно повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Як інформує пресцентр прокуратури області, чоловік вступив до терористичної організації «Донецька народна республіка», став її активним учасником і був зарахований до «Сотої окремої механізованої бригади першого Армійського корпусу Народної міліції «ДНР».

Маючи спеціальні знання з теорії та практики ведення бою військовими частинами та підрозділами сухопутних військ, з травня 2017 року по теперішній час підозрюваний здійснює підготовку новобранців та особового складу вказаної бригади до протистояння підрозділам Збройних Сил України, які залучені до проведення Операції Об’єднаних сил на лінії розмежування.

Наразі за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Октябрський районний суд Полтави виніс ухвалу про дозвіл на його затримання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.