Спокусливі східні вбрання та захоплюючий барельєф: у музеї відкрили виставку Галини Черкащенко

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка майстрині декоративного мистецтва Галини Черкащенко. На виставці представили понад сотню робіт в різних техніках: барельєфна, бісерна, картини акриловими фарбами.
Галина Черкащенко розпочала свою творчу діяльність у 2009 році. Мистецтвом вона захоплювалася з дитинства. Все своє свідоме життя хотіла малювати, створювати різні роботи декоративно-прикладного мистецтва.
Вона працювала в бісерній техніці – квіти, дерева, вишивка, оздоблення східних костюмів. Також малювала акриловими фарбами: маленькі малюнки та невеликі картини. Створювала малюнки на камінні (пісчаник): метелики та квіти. Також ознайомилася з бетонним дизайном (замок та черепаха).
Зараз приділяє увагу створенню картин в техніці барельєф. Барельєфами жінка оформила фасад свого будинку.
Зараз вона працює над створенням нової техніки, яка поєднає бісер і барельєф. Свою ідею втілила у картині «Чотири пори...».
Виставка працюватиме з 3 лютого до 4 березня. Кременчуцький краєзнавчий музей працює кожного дня з 9.00 до 16.30, вихідний день – середа. Запрошуємо кременчужан і гостей міста відвідати виставку та отримати справжню насолоду від прекрасного світу мистецтва.
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