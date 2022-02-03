Спокусливі східні вбрання та захоплюючий барельєф: у музеї відкрили виставку Галини Черкащенко

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 358

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка майстрині декоративного мистецтва Галини Черкащенко. На виставці представили понад сотню робіт в різних техніках: барельєфна, бісерна, картини акриловими фарбами.

Галина Черкащенко розпочала свою творчу діяльність у 2009 році. Мистецтвом вона захоплювалася з дитинства. Все своє свідоме життя хотіла малювати, створювати різні роботи декоративно-прикладного мистецтва.

Вона працювала в бісерній техніці – квіти, дерева, вишивка, оздоблення східних костюмів. Також малювала акриловими фарбами: маленькі малюнки та невеликі картини. Створювала малюнки на камінні (пісчаник): метелики та квіти. Також ознайомилася з бетонним дизайном (замок та черепаха).

Картина Галини Черкащенко у техніці барельєф

Зараз приділяє увагу створенню картин в техніці барельєф. Барельєфами жінка оформила фасад свого будинку.

Зараз вона працює над створенням нової техніки, яка поєднає бісер і барельєф. Свою ідею втілила у картині «Чотири пори...».

- Мрію потрапити у Спанію в Барселону. Ознайомитися з творчістю великого майстра архітектури Гауді. Надихнутися його незрівнянними роботами і створити свою серію картин в стилі баральєф «Іспанія», - поділилася мисткиня Галина Черкащенко у своїй біографії.

Виставка працюватиме з 3 лютого до 4 березня. Кременчуцький краєзнавчий музей працює кожного дня з 9.00 до 16.30, вихідний день – середа. Запрошуємо кременчужан і гостей міста відвідати виставку та отримати справжню насолоду від прекрасного світу мистецтва.