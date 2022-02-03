Кременчужанам розповідають про ази домедичної допомоги

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 850

У Кременчуці на вихідних провели тренінг з домедичної допомоги. Навчання безкоштовно провів інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов. Кременчужани дізналися, як користуватися засобами для зупинки кровотечі, як рятувати своє життя та допомогти тим, хто цього потребує.

- Нічого так не рятує від страху, як прості та зрозумілі дії. То ж саме так ми і робили у цю неділю на тренінгу «Зупинка критичних кровотеч». Загалом близько 50 чоловік завзято опановували нові знання. І це ще частина бажаючих захворіла. Розумію, що телевізор та новини із соціальних мереж наводять кіпішу, через можливу агресію північних сусідів. Тому, моя особиста рекомендація - зберігайте спокій і відвідуйте різноманітні тематичні тренінги. Чудовий час та нагода отримати важливі та необхідні знання. Зайвими вони вам точно не будуть, - розповів Роман Бутрімов.

Кременчужанам й надалі будуть розповідати про ази надання домедичної допомоги.

- Слідкуйте за анонсами та вірте в силу Збройних Сил України!, - зауважив Роман Бутрімов.

Зараз Роман збирає кошти на тренажер, який будуть використовувати на подальших зняттях.

- Тренажер автоматичний зовнішній дефибрілятор. За допомогою нього я зможу більш якісно навчати вас серцево-легеневій реанімації. Тренажер озвучений українською мовою та має кілька навчальних сценаріїв. Бо манекен вже є, а ось АЗД не маю. Третю частину коштів я вже зібрав, - повідомив кременчужанин.

Тренінги заплановані на 5-6 та 13 лютого

Волонтер Роман Бутрімов розповів, що тренінг з домедичної допомоги волонтерський й для всіх бажаючих. Кількість місць обмежена.

Перша зустріч цими вихідними 5 або 6 лютого (уточнюється). Друга зустріч 13 лютого. Необхідно бути на обох заходах, оскільки вони взаємопов‘язані.

Більш точно час та місце оголошу після запису.

Обов’язково:

1. Попередній запис. Прізвище, ім‘я та номер телефону.

2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.

3. Маска і гумові рукавички із собою.

Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в особисті повідомлення або по телефону 097-716-4785.

По часу, тренінг буде складатись із двох частин по 3-4 години кожна. Буде теоретична та практична частини.

Із собою мати блокнот та ручку для нотатків.

Бережіть себе, не хворійте і до зустрічі на тренінгу.