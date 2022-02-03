У Кременчуці поліція виявила зброю у чоловіка

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3-го лютого вночі патрульні затримали чоловіка зі зброєю, повідомляють в пресслужбі поліції.

Проїжджаючи по вул.Академіка Маслова, поліцейські звернули увагу на 39-річного чоловіка, який помітивши їх, різко розвернувся й пішов в інший бік, пришвидшуючи крок.

На думку правоохоронців — це підозріло. Тому вони його зупинили й провели поверхневий огляд. В чоловіка знайшли пістолет. Зараз з'ясовують чи це бойова зброя.