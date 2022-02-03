Сьогодні кременчужани можуть повишивати рушник «Сковороди», який подорожує Україною

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 193

Мистецько-культурний вишивальний проєкт «З Григорієм Сковородою у серці» продовжує подорожувати Україною. Зараз його приймає Полтавщина, рушник вже побував у Решетилівці, а сьогодні до його створення долучиться Кременчук.

Усіх охочих кременчужан запрошують долучитися до даного проєкту.

Захід відбудеться 3 лютого о 13.00 у відділі абонементу філії 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на вул. Соборній, 11.

- Приходьте, буде багато цікавої й пізнавальної інформації, кожен охочий матиме змоги долучитися до вишивання. Працівники бібліотеки готують цікаву інформацію про Григорія Савича як про особистість, про його літературну творчу діяльність, а я готую розповідь про цей проєкт, чому саме рушник вишиваємо, якими швами та багато іншого, - йдеться у повідомленні бібліотеки.

Хто планує відвідати захід - необхідні сертифікати про вакцинацію.