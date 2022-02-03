Сьогодні кременчужани можуть повишивати рушник «Сковороди», який подорожує Україною

Мистецько-культурний вишивальний проєкт «З Григорієм Сковородою у серці» продовжує подорожувати Україною. Зараз його приймає Полтавщина, рушник вже побував у Решетилівці, а сьогодні до його створення долучиться Кременчук.
Усіх охочих кременчужан запрошують долучитися до даного проєкту.
Захід відбудеться 3 лютого о 13.00 у відділі абонементу філії 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на вул. Соборній, 11.
Хто планує відвідати захід - необхідні сертифікати про вакцинацію.
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