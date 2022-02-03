Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Сьогодні кременчужани можуть повишивати рушник «Сковороди», який подорожує Україною

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 193

 

Взяти участь можуть усі охочі

Мистецько-культурний вишивальний проєкт «З Григорієм Сковородою у серці» продовжує подорожувати Україною. Зараз його приймає Полтавщина, рушник вже побував у Решетилівці, а сьогодні до його створення долучиться Кременчук.
Усіх охочих кременчужан запрошують долучитися до даного проєкту.
Захід відбудеться 3 лютого о 13.00 у відділі абонементу філії 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на вул. Соборній, 11.

- Приходьте, буде багато цікавої й пізнавальної інформації, кожен охочий матиме змоги долучитися до вишивання. Працівники бібліотеки готують цікаву інформацію про Григорія Савича як про особистість, про його літературну творчу діяльність, а я готую розповідь про цей проєкт, чому саме рушник вишиваємо, якими швами та багато іншого, - йдеться у повідомленні бібліотеки.

Хто планує відвідати захід - необхідні сертифікати про вакцинацію.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека рушник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх