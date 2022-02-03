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Кременчужани скаржаться на проблеми з «Київстаром»: компанія пообіцяла компенсації (уточнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 689 Коментарів: 4

 

Неможливо ні до кого додзвонитися

3-го лютого кременчужани почали скаржитися до редакції на проблеми зі зв'язком мобільного оператора «Київстар». Більшість не може ні до кого додзвонитися. Ті, хто зміг, кажуть, що чути погано і дзвінок може перериватися.

- Номер «466» недійсний. Перевірити залишок на рахунку - несправності зв'язку. Подзвонити на інші номери - недостатньо коштів, хоча на рахунку 300 грн, - написав нам читач Ігор.

У компанії зазначили, що проблеми кременчужан пов'язані зі збоєм по всій країні.

- Шановні абоненти, сьогодні у частини абонентів передплати можуть спостерігатися тимчасові складності при дзвінках на інші номери в мережі Київстар та 466. Ми вибачаємося за виникнення тимчасових складнощів. Ми з'ясовуємо їх причину і докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити сервіс. Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися із такими складнощами. Вони нараховуватимуться автоматично. На ваші запитання ми відповідатимемо у спільноті Київстар у соціальних мережах почергово. Просимо вибачення за очікування. Ми обов'язково відповімо кожному, - йдеться у повідомленні.
6
Автор: Руслана Горгола
Теги: Київстар мобільний зв'язок

А як у вас сьогодні з «Київстаром»?

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Коментарі: 4

55
Doktor:
Сьогодні, 09:35

Монополист...что хочет, то и делает


9 1
346
cenzor:
Сьогодні, 09:36

позвонил по вайберу, потом по мобильному- заработало, но счет все равно не показывает


0 1
723
shtai:
Сьогодні, 09:56

Цитата: Doktor

Монополист...что хочет, то и делает

Не совсем монополист. Страх людей про звонки на другой оператор, хотя почти в каждом тарифе у каждого оператора есть минуты для этого.

 

P.S. Не вистачає пунку - змінив оператора зі збереженням номера і горя не знаю.


3 0
181
Lyolya:
Сьогодні, 11:01

Через время сообщат, что хакернулиsmirk


0 0

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