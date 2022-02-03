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Кременчук, Афіша

«Дівочі фішки»: бранч зі стилістом Юрієм Прокопчуком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 263

 

Відбудеться зустріч за темою «Діловий стиль у сучасній моді»

Цієї суботи, 5 лютого, об 11.00 відбудеться зустріч «Дівочі фішки» за темою «Діловий стиль у сучасній моді». Бранч зі стилістом Юрієм Прокопчуком. Захід відбудеться у філії бібліотеки №3 на Соборній 12/16.

Кременчужани дізнаються:

  • Що таке діловий стиль? Як виглядати доречно на ділових зустрічах та місцях, які диктують певний дрес-код? 
  • Як аксесуарами не переобтяжити діловий лук?

Про це та інше ви дізнаєтесь на зустрічі «Дівочі фішки» за темою «Діловий стиль у сучасній моді». Відвідай бранч зі стилістом, де отримаєш всі підказки від персонального шопера, стиліста – Юрія Прокопчука, який  розповість учасникам про дрес-коди, які існують від вищих політичних ланок, розглянуть вимираючий в час локдауну діловий стиль і перехід до більш вільного стилю смарт кежуал тощо.

Якщо ти завжди хочеш виглядати на мільйон -  скористайся нагодою! Прийди у діловому стилі (так, як ти його собі уявляєш), адже такий дрес-код нашого заходу. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: стиліст мода
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