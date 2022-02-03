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Кременчук, Новини сайту

За «ковідну тисячу» можна буде передплатити «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 444 Коментарів: 2

 

Зроби подарунок для своїх рідних - передплати газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» 

Вчора, 2 лютого, Уряд дозволив витрачати державну підтримку вакцинованим українцям - 1000 гривень - і на придбання друкованих засобів інформації. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. 

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року почнуть діяти з 7 лютого. Кожен кременчужанин зможе дозволити передплатити наше друковане видання для себе або рідних.

 

Зараз розробляють технічні аспекти. Розглядають варіант передплати онлайн через сайт Укрпошти - там усі каталоги заведені і все відпрацьовано. На місцях - діятиме у поштових відділеннях, які прийматимуть банківські картки.

Слідкуйте за оновленнями на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ. Ми оперативно інформуватимемо, коли стартуватиме передплата газет за «ковідну тисячу». 

А поки нагадуємо, що код предплати «Кременчуцький ТелеграфЪ» - 41757 та «Для дому і сім'ї» - 01600.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: газета єПідтримка
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Коментарі: 2

993
inattentive:
Сьогодні, 09:01

Извините не в тему : У всех Киевстар глючит ? 

Не можем никуда дозвониться. (типа средств нет -хотя они есть, а 466 - вообще нет такого номера)

[Кременчужани скаржаться на проблеми з «Київстаром». Адміністрація]


3 0
723
shtai:
Сьогодні, 10:00

Яка вартість річної передплати? 46 и 24 грн це ж місячна вартість?


0 0

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