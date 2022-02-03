За «ковідну тисячу» можна буде передплатити «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 444 Коментарів: 2

Зроби подарунок для своїх рідних - передплати газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї»

Вчора, 2 лютого, Уряд дозволив витрачати державну підтримку вакцинованим українцям - 1000 гривень - і на придбання друкованих засобів інформації. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року почнуть діяти з 7 лютого. Кожен кременчужанин зможе дозволити передплатити наше друковане видання для себе або рідних.

Зараз розробляють технічні аспекти. Розглядають варіант передплати онлайн через сайт Укрпошти - там усі каталоги заведені і все відпрацьовано. На місцях - діятиме у поштових відділеннях, які прийматимуть банківські картки.

Слідкуйте за оновленнями на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ. Ми оперативно інформуватимемо, коли стартуватиме передплата газет за «ковідну тисячу».

А поки нагадуємо, що код предплати «Кременчуцький ТелеграфЪ» - 41757 та «Для дому і сім'ї» - 01600.