Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Полтавщина

Слідкувати за маршрутками Полтавщини можна онлайн: впроваджують систему GPS-моніторингу

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 0

 

У планах – підключити всі існуючі маршрути Полтавщини до єдиної системи

На Полтавщині впроваджують систему GPS-моніторингу громадського транспорту. Жителі Полтавської області можуть відслідкувати рух автобусів на приміських і міжміських маршрутах. Це можна зробити за допомогою мобільного додатку або офіційного вебсайту «EasyWay», повідомив т.в.о голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

- Впроваджуємо систему GPS-моніторингу громадського транспорту на Полтавщині. Вже 13 маршрутів міжміського та приміського громадського транспорту можна відслідковувати онлайн через мобільний додаток «EasyWay». У планах – підключити всі існуючі маршрути Полтавщини до єдиної системи. Це дозволить жителям області та туристам спланувати свій час, – повідомив Дмитро Лунін.

За його словами, відповідний меморандум підписали Полтавська ОДА та «EasyWay». Скориставшись додатком, уже зараз можна побачити інформацію про рух автобусів та їх розташування в реальному часі на інтерактивній карті.

Наразі в системі відображаються такі маршрути та їх графіки руху:

  • «Полтава – Гадяч»;
  • «Полтава – Кобеляки»;
  • «Полтава – Кременчук»;
  • «Полтава – Кременчук-1»;
  • «Полтава – Круподеринці»;
  • «Полтава – Лохвиця»;
  • «Полтава – Макухівка»;
  • «Полтава – Машівка»;
  • «Полтава – Нижні Млини»;
  • «Полтава – Світлогірське»;
  • «Полтава – Сем'янівка»;
  • «Полтава – Семенівка»;
  • «Полтава – Судіївка».
0
Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх