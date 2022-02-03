Слідкувати за маршрутками Полтавщини можна онлайн: впроваджують систему GPS-моніторингу

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 0

На Полтавщині впроваджують систему GPS-моніторингу громадського транспорту. Жителі Полтавської області можуть відслідкувати рух автобусів на приміських і міжміських маршрутах. Це можна зробити за допомогою мобільного додатку або офіційного вебсайту «EasyWay», повідомив т.в.о голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

- Впроваджуємо систему GPS-моніторингу громадського транспорту на Полтавщині. Вже 13 маршрутів міжміського та приміського громадського транспорту можна відслідковувати онлайн через мобільний додаток «EasyWay». У планах – підключити всі існуючі маршрути Полтавщини до єдиної системи. Це дозволить жителям області та туристам спланувати свій час, – повідомив Дмитро Лунін.

За його словами, відповідний меморандум підписали Полтавська ОДА та «EasyWay». Скориставшись додатком, уже зараз можна побачити інформацію про рух автобусів та їх розташування в реальному часі на інтерактивній карті.

Наразі в системі відображаються такі маршрути та їх графіки руху: