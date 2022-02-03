Слідкувати за маршрутками Полтавщини можна онлайн: впроваджують систему GPS-моніторингу

На Полтавщині впроваджують систему GPS-моніторингу громадського транспорту. Жителі Полтавської області можуть відслідкувати рух автобусів на приміських і міжміських маршрутах. Це можна зробити за допомогою мобільного додатку або офіційного вебсайту «EasyWay», повідомив т.в.о голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, відповідний меморандум підписали Полтавська ОДА та «EasyWay». Скориставшись додатком, уже зараз можна побачити інформацію про рух автобусів та їх розташування в реальному часі на інтерактивній карті.
Наразі в системі відображаються такі маршрути та їх графіки руху:
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