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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Боксер Богдан Доценко став «бронзовим» призером чемпіонату України

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 90

 

Наш спортсмен поступився майбутньому чемпіону

У Тернополі відбувся чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 22 років. Змагання стали першою великою подією для українського боксу. Турнір має статус відбіркового: за його підсумками сформують збірну України до 22 років, яка представлятиме нашу державу на Євро у Хорватії.

У змаганнях взяв участь боксер з Кременчука Богдан Доценко, вихованець СК «Легіон», який тренується під керівництвом тренера Михайла Мельника. Кременчужанин змагався у ваговій категорії до 71 кг.

Наш спортсмен Богдан Доценко одноголосним рішенням суддів переміг херсонця Ростислава Пазича та Ігоря Грищенка з Кропивницького. Проте у півфіналі Богдан потупився майбутньому переможцю Максиму Молодану.

 

- Змагання пройшли на хорошому рівні, формувалася нова збірна і вирішувалося хто поїде цього року на чемпіонат Європи. Саме тому з'їхалося багато хороших хлопців, в тому числі і молодих, які лише перейшли з молоді та починали боксувати серед чоловіків.

Враження від змагань хороші. Мета була звичайно ж інша медаль, але маємо що маємо, працюватимемо і рухатимемося далі.

Підготовка проходила відмінно, під керівництвом свого тренера Заслуженого тренера України Мельника Михайла Івановича, набрав хорошу форму. Підготовку розпочали за місяць у два етапи. Спочатку працювали над силою та витривалістю, а потім уже більше спеціальної роботи пари ітд.

Щодо суперників, немає такого що хтось був зручний, або ж не зручний, всі гідні хлопці. До кожного була різна манера введення бою. В принципі всі хлопці були мені знайомі, крім першого бою, тому дивився по ходу чемпіонату їх бої, і вже обирав свою тактику.

Хочу подякувати своєму тренеру Михайлу Мельнику за підготовку й за все що він для мене робить. Також президенту клубу Легіон Володимиру Матицину за всі створені умови для чудової підготовки в спортивному клубі Легіон, - розповів ТЪ боксер Богдан Доценко.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Богдан Доценко
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