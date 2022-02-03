Боксер Богдан Доценко став «бронзовим» призером чемпіонату України

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 90

У Тернополі відбувся чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 22 років. Змагання стали першою великою подією для українського боксу. Турнір має статус відбіркового: за його підсумками сформують збірну України до 22 років, яка представлятиме нашу державу на Євро у Хорватії.

У змаганнях взяв участь боксер з Кременчука Богдан Доценко, вихованець СК «Легіон», який тренується під керівництвом тренера Михайла Мельника. Кременчужанин змагався у ваговій категорії до 71 кг.

Наш спортсмен Богдан Доценко одноголосним рішенням суддів переміг херсонця Ростислава Пазича та Ігоря Грищенка з Кропивницького. Проте у півфіналі Богдан потупився майбутньому переможцю Максиму Молодану.