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Надзвичайні новини

У Кременчуці через коронавірус померла 76-річна невакцинована жінка

Вчора, 23:47 Переглядів: 250

 

Одужало 60 кременчужан

Сьогодні, 2 лютого, в Кременчуці зареєстровано 272 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 144 жінки віком від 19 до 85 років, 99 чоловіків віком від 18 до 83 років, 27 дітей віком від 3 до 17 років та 2 дитини першого року життя.

Із них 252 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 20 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них 2 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 109 пацієнтів.

Одужало 60 кременчужан.

На жаль, померла 76-річна невакцинована жінка.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 19 761 випадок хвороби: одужало 17 777, померло 678.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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