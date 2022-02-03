У Кременчуцькому районі палав будинок: чоловік в лікарні

2 лютого в с.Андрійки Козельщанського селищної ради на вул. Новоселів палав приватний будинок, повідомляє прессцентр ДСНС.
О 12.00 на лінію 101 зателефонували та повідомили про пожежу. Рятувальники прибули на виклик й почали гасити вогонь, через сильне задимлення довелось працювати у апаратах захисту органів дихання.
Пожежники врятували господаря будинку, який отруївся димом й відправили його до Козельщанської центральної лікарні.
Пожежу локалізували о 12.40, а о 12.55 – ліквідовали.
Пошкоджено 4 кв. м внутрішнього оздоблення стін, сам будинок врятували від знищення.
Гасінням пожежі займалися 1 спецмашина та 3 пожежники.
Причину пожежі з'ясовують.
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