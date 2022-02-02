У Кременчуці пройде «Олімпійська година плавання 2022»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 301

Протягом лютого в багатьох містах України проводиться Всеукраїнський заплив - «Олімпійська година плавання 2022». За годину плавці намагаються проплисти якомога більшу відстань.

У неділю, 6 лютого, у Кременчуці любителі плавання приєднаються до цього заходу в басейні «СпортЛайф Кременчук». Організатором запливу є відомий ентузіаст бігу та плавання Сергій Кірчик разом з компанією KremenStyle. У «годині плавання» планують взяти участь близько двох десятків кременчужан віком від 12 до 61 року – як досвідчені плавці, так і звичайні любителі плавання.