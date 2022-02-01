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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці запрацював консультативний кол-центр для пацієнтів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 646

 

 У майбутньому відкриття подібних кол-центрів планується і в інших медичних закладах Кременчука

У Кременчуці створили експериментальний кол-центр на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, куди пацієнти можуть звертатися за консультацією. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Таку «гарячу лінію» з лікарями створили в першу чергу через поширення COVID-19. Тепер хворим не потрібно приходити до медичного закладу аби записатися на прийом до лікаря чи отримати інформацію щодо лікування. Все це можна зробити у телефонному форматі не наражаючи себе та інших на небезпеку заразитися на коронавірусну чи інші вірусні хвороби. Це також значно економить час, як працівників медичного закладу, так і пацієнтів.

У кол-центрі працює 5 операторів, які приймають телефонні дзвінки, надають консультативну допомогу пацієнтам та записують на прийом. За добу вони приймають більше 600 дзвінків від кременчужан. Зв’язатися з кол-центром ПСМД№ 3 можна за телефонами: 

  • 067-888-25-38,
  • 050-888-25-38,
  • 063-888-25-38.

 У майбутньому відкриття подібних кол-центрів планується і в інших медичних закладах Кременчука.              

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Автор: Альона Душенко
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