Поліція з'ясовує деталі смертельної ДТП у Полтаві

Сьогодні, 1 лютого, у Полтаві о 7.00 маршрутка Рута збила жінку, її відкинуло на зустрічно смугу, де на неї нахав легковик Toyota Corolla. Жінка загинула на місці, їй було 59 років, повідомляє пресслужба поліції.
На місці працює оперативна група.
Наразі поліція вирішує питання про внесення справи до реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
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