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У Полтаві легковик наїхав на дитину

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 673

 

Постраждалу доставили до лікарні

31 січня о 17.00 на вул.Нікітченка у Полтаві 37-річний водій Volkswagen Golf збив 6-річну дівчину, яка переходила дорогу по «зебрі», інформує поліція Полтавщини.

Дитину одразу доставили до лікарні, де їй надали медичну допомогу.

Поліція внесла подію до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: ДТП
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