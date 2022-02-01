У Полтаві легковик наїхав на дитину

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31 січня о 17.00 на вул.Нікітченка у Полтаві 37-річний водій Volkswagen Golf збив 6-річну дівчину, яка переходила дорогу по «зебрі», інформує поліція Полтавщини.

Дитину одразу доставили до лікарні, де їй надали медичну допомогу.

Поліція внесла подію до реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).