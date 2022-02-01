У пошуках натхнення: в галереї Юзефович «Колібрі» презентувала свої картини

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Учениці студії різного віку та працюють у відмінних галузях, але, об’єднанні бажанням творити, представили на виставці понад 70 власних картин

28 січня у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилась звітна виставка творчих робіт художньої студії «Колібрі». Студія працює як творча майстерня та є авторським проєктом художниці-викладача, члена Національної спілки художників України Зої Авраменко.

Діти і дорослі вивчають у «Колібрі» ази образотворчого мистецтва: композицію, види перспективи, пропорції предметів, гармонію поєднання кольорів, знайомляться з художніми жанрами, набувають вміння та навички роботи з різними матеріалами.

Учениці студії різного віку, працюють у відмінних галузях, але їх всіх об’єднує одне - любов до живопису, бажання творити, та надихати оточуючих у таких складний для всіх час.

Вікторія Харер має свій стоматологічний кабінет. Але завжди знаходить час аби приїхати до студії для написання власних картин, та «відточення» набутої майстерності.

Ольга Лисенко приїздить до «Колібрі» з міста Світловодськ. Під керівництвом Зої Брониславівни вивчає нові техніки та сміливо експериментує з ним.

Олена Хіль приїхала з сім’єю в Кременчук з початком війни на Сході. Зараз працює викладачем арт-мистецтва, навчає дітей малюванню та кулінарії. Сама Олена займається у студії третій рік та зізнається, що надихається на творчість з кожної миті життя. Її картини наповнені яскравими фарбами та навіюють теплі осінні спогади.

Ольга Уварова, у минулому медичний працівник, вирішила втілити свою дитячу мрію та навчитися майстерно володіти пензликом. У своїх роботах, зазвичай, використовує акварель та масло, але намагається охопити якомога більше різноманітного матеріалу.

Руслана Литвиненко прийшла до живопису випадково. У 2018 році вирішила дописати, разом з викладачем, картину, розпочату батьком. Так Руслана і стала на свій власний творчий шлях майстрині, яка не боїться працювати у різних напрямках і техніках.

Ірина Серженко - відома людина у Кременчуці. Працівник МПК, головний балетмейстер, керівник зразкового театру танців «Кіндер-сюрприз» та народного театру сучасної хореографії «Спар Танці». Вже давно Ірина займається квілінгом, вишивкою, аплікацією, демонструючи плід своєї неймовірно копіткої праці на виставці.

Своїми роботами також поділилися і діти, які за невеликий проміжок часу вже роблять перші успішні кроки у живописі, сміливо використовуючи гуаш, акрил та змішані техніки.

Загалом, учасниці представили на виставці понад 70 картин.

Зоя Брониславівна надихає своїх учнів на нові проєкти, мотивує на подальший розвиток творчих здібностей та втілення цікавих мистецьких ідей, адже ніколи не обмежує митців, і дає можливість вільно виражати свої почуття через творчість.

Виставка студії «Колібрі» надихає не боятися займатися улюбленою справою, адже ніколи не пізно навчатися чомусь новому та реалізовувати свій творчій потенціал.

Картини будуть представлені до 27 лютого. Галерея на вул. Космічній, 9 працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.