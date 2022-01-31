Хто з кременчужан залишиться без світла 1 лютого: адреси
Сьогодні, 17:27
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в місті 1 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- просп. Полтавський;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Бажана;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколи Міхновського;
- вул. Кооперативна;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Приходька, 99-109;
- вул. Олександрійська, 2;
- вул. Верхньодніпровська;
- вул. Молодогвардійців;
- вул. Ватутіна;
- вул. Матросова;
- пров. Тургенєва;
- пров. Тесленка;
- пров. Толстого;
- пров. Белінського;
- пров. Маяковського;
- пров. Приходька;
- пров. Градизький;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Правди;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Червневий;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- туп. Бажана;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
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