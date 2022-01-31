Хто з кременчужан залишиться без світла 1 лютого: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 310

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в місті 1 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: просп. Полтавський;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Бажана;

вул. Ракетна;

вул. Миколи Міхновського;

вул. Кооперативна;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

вул. Приходька, 99-109;

вул. Олександрійська, 2;

вул. Верхньодніпровська;

вул. Молодогвардійців;

вул. Ватутіна;

вул. Матросова;

пров. Тургенєва;

пров. Тесленка;

пров. Толстого;

пров. Белінського;

пров. Маяковського;

пров. Приходька;

пров. Градизький;

пров. Зв'язковий;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Правди;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Червневий;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

туп. Бажана;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

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