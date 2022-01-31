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Хто з кременчужан залишиться без світла 1 лютого: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 310

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в місті 1 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • просп. Полтавський;
  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Вагонна;
  • вул. Кохнівська;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Остапа Вишні;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Сергія Єфремова;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Бажана;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколи Міхновського;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • вул. Приходька, 99-109;
  • вул. Олександрійська, 2;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • вул. Молодогвардійців;
  • вул. Ватутіна;
  • вул. Матросова;
  • пров. Тургенєва;
  • пров. Тесленка;
  • пров. Толстого;
  • пров. Белінського;
  • пров. Маяковського;
  • пров. Приходька;
  • пров. Градизький;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний; 
  • пров. Правди;
  • пров. Транспортний;
  • пров. Шкільний;
  • пров. Житлобудівний;
  • пров. Деповський;
  • пров. Межовий;
  • пр. Червневий;
  • пр. Житлобудівний;
  • 1-й пр. Кохнівський;
  • 2-й пр. Кохнівський;
  • 3-й пр. Кохнівський;
  • туп. Бажана;
  • 1-й туп. Парковий;
  • 2-й туп. Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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