На трасі Daewoo в'їхав в електроопору

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31 січня, близько 12.40, на автошляху «Полтава-Олександрія» поблизу села Підгорівка, Кременчуцького району сталася ДТП.

За попередніми даними, 65-річний водій Daewoo в'їхав в електроопору. Унаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.