«Ми готові до відсічі»: у Полтавській ОДА обговорили план дій у разі надзвичайної ситуації

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 761 Коментарів: 4

В Полтавській ОДА обговорили план дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та можливого ускладнення воєнно-політичної обстановки.

Більшість інформації з обмеженим доступом

Начальник управління СБУ в Полтавській області Євген Борзілов розповів, що створена координаційна група.

- Ми готові до відсічі, - сказав Євген Борзілов.

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, у разі введення надзвичайного стану та мобілізації правоохоронці перейдуть на посилений режим роботи й приступають до оборонних, правових, оперативно-розшукових та інших спеціальних заходів. Також розгортає роботу ситуаційний центр, який працюватиме цілодобово.

- Розроблений план дій на особливий період, який має інформацію з обмеженим доступом, - повідомив керівник ГУ Нацполіції у Полтавській області Євген Рогачов.

Перший заступник начальника ГУ ДСНС в Полтавській області Олег Горбенко зауважив, що до надзвичайно стану рятувальники готові. Підготовлені автоцистерни, пункти обігріву, мобільні пункти електропостачання. Підготували у разі необхідності залучення піротехнічного та радіаційного захисту, проведення робіт нафтогазового комплексу.

На даний час плани територіальної оборони відпрацьовані

На виконання Закону України «Про основи національного спротиву» в межах Полтавської області формується 6 військових частин тероборони кадру. Вона скадається з 5 батальйоні управління бригади. Про це розповів командир військової частини А7044 (116 окрема бригада тероборони) Костянтин Калантьєв.

- На даний час плани територіальної оборони відпрацьовані. Збройні Сили України готові застосовувати за призначенням, - зазначив Костянтин Калантьєв.

Нацгвардійці Полтавщини охоронятимуть об'єкти

Командир в/ч 3052 Національної гвардії України Сергій Регеда на апаратній нараді зауважив, що штат частини збільшується і частина буде виконувати завдання щодо охорони об'єктів на території Полтавської області.

«Кременчуцький Телеграф» намагався уточнити інформацію у керівника військової частини 3059, яка базується у Кременчуці, як діятимуть кременчуцькі нацгвардійці у разі надзвичайної ситуації або введення військового стану. Керівник Олег Довгалюк зауважив, що поки інформацію не надають.

Що таке надзвичайний стан?

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян. (ст. 1 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»). Водночас, допускається тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб. Обов’язково зазначається строк дії таких обмежень.

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства. (ст. 2 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»).

У разі виникнення надзвичайного стану, законом передбачається надання відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян повноважень.

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.