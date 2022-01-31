Підприємців Полтавщини запрошують на вебінар щодо впровадження електронних ТТН

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 334

Під час відеоконференції спікери чітко та кваліфіковано пояснять особливості переходу з паперової на електронну форму товарно-транспортної накладної

Підприємців Полтавщини запрошують взяти участь у вебінар «Впровадження е-ТТН в Україні», який розпочнеться 1 лютого об 11.00. Захід відбудеться з ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Спікерами будуть:

Іван Затварський – керівник проєктів цифрової трансформації Мінцифри у сфері інфраструктурних проєктів;

Антон Зінченко – керівник проєктів у сфері цифровізації Інституту аналітики та адвокації.

Під час відеоконференції спікери чітко та кваліфіковано пояснять особливості переходу з паперової на електронну форму товарно-транспортної накладної та дадуть відповіді на питання учасників.

Щоб взяти участь в онлайн-зустрічі, потрібно пройти за посиланням.