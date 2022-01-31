Підприємців Полтавщини запрошують на вебінар щодо впровадження електронних ТТН

Під час відеоконференції спікери чітко та кваліфіковано пояснять особливості переходу з паперової на електронну форму товарно-транспортної накладної
Підприємців Полтавщини запрошують взяти участь у вебінар «Впровадження е-ТТН в Україні», який розпочнеться 1 лютого об 11.00. Захід відбудеться з ініціативи Міністерства інфраструктури України.
Спікерами будуть:
Під час відеоконференції спікери чітко та кваліфіковано пояснять особливості переходу з паперової на електронну форму товарно-транспортної накладної та дадуть відповіді на питання учасників.
Щоб взяти участь в онлайн-зустрічі, потрібно пройти за посиланням.
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