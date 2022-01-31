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Кременчук, Полтавщина

Підприємців Полтавщини запрошують на вебінар щодо впровадження електронних ТТН

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 334

 

Під час відеоконференції спікери чітко та кваліфіковано пояснять особливості переходу з паперової на електронну форму товарно-транспортної накладної

Підприємців Полтавщини запрошують взяти участь у вебінар «Впровадження е-ТТН в Україні», який розпочнеться 1 лютого об 11.00. Захід відбудеться з ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Спікерами будуть:

  • Іван Затварський – керівник проєктів цифрової трансформації Мінцифри у сфері інфраструктурних проєктів;
  • Антон Зінченко – керівник проєктів у сфері цифровізації Інституту аналітики та адвокації.

Під час відеоконференції спікери чітко та кваліфіковано пояснять особливості переходу з паперової на електронну форму товарно-транспортної накладної та дадуть відповіді на питання учасників.

Щоб взяти участь в онлайн-зустрічі, потрібно пройти за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: товарно-транспортні накладні цифровізація
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