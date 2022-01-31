У приміщенні Полтавської обласної бібліотеки створять музей науки

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 250

Для наукової бібліотеки закупили планетарний книжковий сканер, який дасть змогу оцифрувати її фонди й надати доступ до інформації у виданнях, яким кілька сотень років

Створення Музею науки включили до проєкту реконструкції обласної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського на 2023 рік. За інформацією пресслужби Облдержадміністрації, про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін 28 січня.

- У нас уже розробляється проєкт наукової бібліотеки, що знаходиться поряд з державним прапором. У цей простір планують включити Музей науки, але не тільки його. Є ідея створити там простір для розвитку молоді в інших напрямах, зокрема кіберпростір. Тому що у наука розвивається в різних сферах, – розповів Дмитро Лунін.

Для наукової бібліотеки закупили планетарний книжковий сканер, який дасть змогу оцифрувати її фонди й надати доступ до інформації у виданнях, яким кілька сотень років.

Щоб вивільнити простір для Музею науки, у бібліотеці планують оптимізувати використання простору приміщень. Зокрема оцифрувати й передати до державного архіву на зберігання фонд газети «Зоря Полтавщини», який розміщений на першому поверсі бібліотеки. Також планують закупити обладнання для штрихкодування літератури та автоматизації роботи, яку раніше виконували вручну.

Після реконструкції перші три поверхи бібліотеки пристосують для надання послуг відвідувачам, а фондосховище розмістять на 4 та 5 поверхах.