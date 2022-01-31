Кременчужанка не змогла отримати направлення на безкоштовний тест на COVID-19

До редакції «ТелеграфЪ» звернулася читачка О., яка не змогла отримати у сімейного лікаря направлення на тест на COVID-19. У жінки протягом тижня була підвищена температура, а сьогодні з'явилася задишка, вона майже втратила свідомість. Замість роботи пішла до сімейного лікаря - Алли Сайко - у ЦПМСД №3, адже була підозра на COVID-19.
Попередньо записатися пані О. не встигла, і запитала на реєстратурі, чи не завадить це. Чергова медсестра відповіла, що лікарка не повинна відмовити. На годиннику було 11.55, прийом починався о 13.00, жінка вирішила зачекати.
Коли розпочався прийом, усім, хто зібрався біля кабінету, виміряли температуру, тих, у кого вона була дуже висока, доправили до іншого кабінету. Пані О. мала злегка підвищену температуру і була першою в черзі, але до кабінету запросили іншу людину. Потім комусь виписували рецепти, направлення... О 13.40 жінка вирішила зайти до кабінету і попросила оглянути її, адже зранку мала погане самопочуття.
Довше чекати пані О. не стала, адже провела у ЦПМСД вже близько двох годин. До того ж краще їй не стало, і сидіти під кабінетом, не знаючи, чи є в цьому сенс, не було ані сил, ані бажання.
За інформацією МОЗ, направлення на безкоштовне ПЛР-тестування сімейні лікарі повинні видавати:
Ми зателефонували на гарячу лінію МОЗ, виклали ситуацію, і нам відповіли, що відмовляти пацієнтці не мали права.
Поспілкувалися ми і з сімейною лікаркою. Вона відповіла, що нікому не відмовляла у видачі направлення.
Пані О. це заперечує, за її словами, чекати ніхто не пропонував.
Звісно, через пандемію COVID-19 навантаження на сімейних лікарів істотно зросло. Але чи можна звинувачувати пацієнтів у тому, що вони заважають нормально працювати - питання, на жаль, риторичне. Принаймні, для Кременчука.
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