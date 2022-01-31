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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчужанка не змогла отримати направлення на безкоштовний тест на COVID-19

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 1 127 Коментарів: 3

 

Жінка дві години чекала на лікарку, а в результаті вислухала купу нарікань

До редакції «ТелеграфЪ» звернулася читачка О., яка не змогла отримати у сімейного лікаря направлення на тест на COVID-19. У жінки протягом тижня була підвищена температура, а сьогодні з'явилася задишка, вона майже втратила свідомість. Замість роботи пішла до сімейного лікаря - Алли Сайко - у ЦПМСД №3, адже була підозра на COVID-19.

Попередньо записатися пані О. не встигла, і запитала на реєстратурі, чи не завадить це. Чергова медсестра відповіла, що лікарка не повинна відмовити. На годиннику було 11.55, прийом починався о 13.00, жінка вирішила зачекати.

Коли розпочався прийом, усім, хто зібрався біля кабінету, виміряли температуру, тих, у кого вона була дуже висока, доправили до іншого кабінету. Пані О. мала злегка підвищену температуру і була першою в черзі, але до кабінету запросили іншу людину. Потім комусь виписували рецепти, направлення... О 13.40 жінка вирішила зайти до кабінету і попросила оглянути її, адже зранку мала погане самопочуття.

- Вона відповіла мені: «А що мені робити, у мене таких як ви, багато, он люди з ковідом під дверима сидять. А вам направлення на тест виписувати треба, це довго. Через таких як ви, я не можу нормально працювати». І все, - розповіла нам пані О.

Довше чекати пані О. не стала, адже провела у ЦПМСД вже близько двох годин. До того ж краще їй не стало, і сидіти під кабінетом, не знаючи, чи є в цьому сенс, не було ані сил, ані бажання.

За інформацією МОЗ, направлення на безкоштовне ПЛР-тестування сімейні лікарі повинні видавати:

  • особам із підозрою на COVID-19;
  • хворим з ознаками інших ГРВІ;
  • хворим з ознаками вірусної пневмонії;
  • пацієнтам із позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам із симптомами, які не виключають COVID-19.

Ми зателефонували на гарячу лінію МОЗ, виклали ситуацію, і нам відповіли, що відмовляти пацієнтці не мали права.

Поспілкувалися ми і з сімейною лікаркою. Вона відповіла, що нікому не відмовляла у видачі направлення.

- Я сьогодні нікому не відмовила, жодній людині. Вони заходять до кабінету, я кажу їм чекати. Сидіти і чекати. Взагалі, я мала б приймати по талонам - 20 людей, і все. А в нас по 50 пацієнтів в день приходить.

Пані О. це заперечує, за її словами, чекати ніхто не пропонував.

Звісно, через пандемію COVID-19 навантаження на сімейних лікарів істотно зросло. Але чи можна звинувачувати пацієнтів у тому, що вони заважають нормально працювати - питання, на жаль, риторичне. Принаймні, для Кременчука.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: сіейний лікар ЦПМСД №3 COVID-19 ПЛР-тестування
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Коментарі: 3

609
1
Туся:
Сьогодні, 16:19

усим зараз важко. Та  лікарі  вкрай знахабніли. Так не можна. Бісять тебе хворі, то не потрібно було б іти в сімейні лікарі. 


21 0
315
cenzor:
Сьогодні, 16:29

 Температура, слабость, ломота. Назначил тест, но даже не послушал легкие!...


5 0
16
LucySt:
Сьогодні, 16:42

те що пані О. 2 години провела в поліклініці немає вини лікаря. прийом почався в 13-00, скандалити в кабінет вона пішла в 13-40, при тому що без запису. а лікарям зараз дійсно важко, бо люди приходять не тільки з ковідом, але і з іншими болячкам. останній раз коли я була у лікаря, я прийшла записана на один час, а попала до лікаря тільки через годину, но мені навіть на думку не спало їти в кабинет, командувати що лікар повинен робити. 


5 17

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