Кременчужанка не змогла отримати направлення на безкоштовний тест на COVID-19

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 1 127 Коментарів: 3

До редакції «ТелеграфЪ» звернулася читачка О., яка не змогла отримати у сімейного лікаря направлення на тест на COVID-19. У жінки протягом тижня була підвищена температура, а сьогодні з'явилася задишка, вона майже втратила свідомість. Замість роботи пішла до сімейного лікаря - Алли Сайко - у ЦПМСД №3, адже була підозра на COVID-19.

Попередньо записатися пані О. не встигла, і запитала на реєстратурі, чи не завадить це. Чергова медсестра відповіла, що лікарка не повинна відмовити. На годиннику було 11.55, прийом починався о 13.00, жінка вирішила зачекати.

Коли розпочався прийом, усім, хто зібрався біля кабінету, виміряли температуру, тих, у кого вона була дуже висока, доправили до іншого кабінету. Пані О. мала злегка підвищену температуру і була першою в черзі, але до кабінету запросили іншу людину. Потім комусь виписували рецепти, направлення... О 13.40 жінка вирішила зайти до кабінету і попросила оглянути її, адже зранку мала погане самопочуття.

- Вона відповіла мені: «А що мені робити, у мене таких як ви, багато, он люди з ковідом під дверима сидять. А вам направлення на тест виписувати треба, це довго. Через таких як ви, я не можу нормально працювати». І все, - розповіла нам пані О.

Довше чекати пані О. не стала, адже провела у ЦПМСД вже близько двох годин. До того ж краще їй не стало, і сидіти під кабінетом, не знаючи, чи є в цьому сенс, не було ані сил, ані бажання.

За інформацією МОЗ, направлення на безкоштовне ПЛР-тестування сімейні лікарі повинні видавати: особам із підозрою на COVID-19;

хворим з ознаками інших ГРВІ;

хворим з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам із позагоспітальною пневмонією;

контактним особам із симптомами, які не виключають COVID-19.

Ми зателефонували на гарячу лінію МОЗ, виклали ситуацію, і нам відповіли, що відмовляти пацієнтці не мали права.

Поспілкувалися ми і з сімейною лікаркою. Вона відповіла, що нікому не відмовляла у видачі направлення.

- Я сьогодні нікому не відмовила, жодній людині. Вони заходять до кабінету, я кажу їм чекати. Сидіти і чекати. Взагалі, я мала б приймати по талонам - 20 людей, і все. А в нас по 50 пацієнтів в день приходить.

Пані О. це заперечує, за її словами, чекати ніхто не пропонував.

Звісно, через пандемію COVID-19 навантаження на сімейних лікарів істотно зросло. Але чи можна звинувачувати пацієнтів у тому, що вони заважають нормально працювати - питання, на жаль, риторичне. Принаймні, для Кременчука.