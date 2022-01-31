У Кременчуці помер художник Святослав Дерека

Співчуття рідним та близьким
У п'ятницю, 28 січня, у Кременуці помер художник Святослав Дерека. Про це ТЪ повідомив онук художника Костянтин.
Дерека Святослав Іванович (25.01.1948, с. Переяслівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл.) – живописець. Член Національної спілки художників України. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут.
Від 1974 – художник-монументаліст у Кременчуцьких художньо-виробничих майстернях. Учасник міських, обласних, всеукраїнських та зарубіжних художніх виставок від 1974 року.
Працював у галузях живопису, декоративно-ужиткового мистецтва. Для монументальних робіт Дереки характерні оригінальні композиційні рішення, кольорова насиченість, органічний зв’язок з архітектурою.
Полотна зберігаються в Кременчуцькому краєзнавчому музеї та художній галереї.
У 2009 році виставка робіт Святослава Дереки відкрилася в престижній Chambers Gallery в центрально-східному Лондоні. Тоді лондонські експерти називали його творчий доробок за кілька десятиліть винятковим.
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