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Надзвичайні новини

Смертельна ДТП: під Кременчуком зіткнулись автобус з пасажирами і легковик (доповнено)

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 3 340

 

Поліція встановлює обставини

31 січня в Дмитрівці під Кременчуком сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, на трасі зіткнулися легковик та автобус.

Загинула жінка - пасажирка легкового автомобіля.

На місці подій працює оперативна група поліції.

 

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, ДТП сталася о 7.30.

Попередньо встановлено, що 36-річний водій ЗАЗа допустив зіткнення з автобусом ПАЗ, під керуванням 54-річного водія.

Унаслідок ДТП 29-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці пригоди.

На момент ДТП у автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Філіп Мостовий Джерело фото: h.gorishni_plavni, пресслужба поліції
Теги: ДТП
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