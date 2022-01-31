Смертельна ДТП: під Кременчуком зіткнулись автобус з пасажирами і легковик (доповнено)

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31 січня в Дмитрівці під Кременчуком сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, на трасі зіткнулися легковик та автобус.

Загинула жінка - пасажирка легкового автомобіля.

На місці подій працює оперативна група поліції.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, ДТП сталася о 7.30.

Попередньо встановлено, що 36-річний водій ЗАЗа допустив зіткнення з автобусом ПАЗ, під керуванням 54-річного водія.

Унаслідок ДТП 29-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці пригоди.

На момент ДТП у автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.