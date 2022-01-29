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До спільної молитви за Україну приєднається Кременчук

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 322

 

Долучитися всі охочі зможуть на площі Перемоги

Завтра, 30 січня, у Кременчуці та Полтаві відбудеться спільна молитва за Україну. Захід розпочнеться об 11.30. У Кременчуці захід відбудеться на площі Перемоги, а у Полтаві перед Свято-Успенським собором. 

- Проситимемо Господа захистити нашу землю від путінської навали, згуртувати і зміцнити нас. Збагнути, що українці – великий європейський народ. Що нас неможливо затягти у мордор ні силою, ні погрозами, ні залякуваннями, що ми будемо боротися за свою свободу і нас не здолати - йдеться у повідомленні АТОвця Юрія Крамаренка. 

У Полтаві до спільної молитви закликав священник ПЦУ Федір Бубнюк. 

- Після молебню послухаємо, через гучномовці храму, прекрасний подкаст українського історика і публіциста професора Ярослава Грицака на Радіо The Ukrainians, присвячений Різдву Христовому. Усіх пригощаємо чаєм і печивом! Приходьте. Подкаст неймовірний! Надзвичайно цікаві історичні факти про свято Різдва і багато неймовірної музики!
У час напруження нам важливо згадати про тепле і радісне свято Різдва Христового. Відчути, що Бог безмежно нас любить. Збагнути, що українці – великий європейський народ. Що нас неможливо затягти в мордор ні силою, ні погрозами, ні залякуваннями, що ми будемо боротися за свою свободу і нас не здолати, - поділився священний на своїй сторінці у фейсбуці. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: молитва війна церква
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