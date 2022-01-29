До спільної молитви за Україну приєднається Кременчук

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Завтра, 30 січня, у Кременчуці та Полтаві відбудеться спільна молитва за Україну. Захід розпочнеться об 11.30. У Кременчуці захід відбудеться на площі Перемоги, а у Полтаві перед Свято-Успенським собором.

- Проситимемо Господа захистити нашу землю від путінської навали, згуртувати і зміцнити нас. Збагнути, що українці – великий європейський народ. Що нас неможливо затягти у мордор ні силою, ні погрозами, ні залякуваннями, що ми будемо боротися за свою свободу і нас не здолати - йдеться у повідомленні АТОвця Юрія Крамаренка.

У Полтаві до спільної молитви закликав священник ПЦУ Федір Бубнюк.

- Після молебню послухаємо, через гучномовці храму, прекрасний подкаст українського історика і публіциста професора Ярослава Грицака на Радіо The Ukrainians, присвячений Різдву Христовому. Усіх пригощаємо чаєм і печивом! Приходьте. Подкаст неймовірний! Надзвичайно цікаві історичні факти про свято Різдва і багато неймовірної музики!

У час напруження нам важливо згадати про тепле і радісне свято Різдва Христового. Відчути, що Бог безмежно нас любить. Збагнути, що українці – великий європейський народ. Що нас неможливо затягти в мордор ні силою, ні погрозами, ні залякуваннями, що ми будемо боротися за свою свободу і нас не здолати, - поділився священний на своїй сторінці у фейсбуці.