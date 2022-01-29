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Пироги, імператриця та карта: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 95

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Мері Енн Шеффер. Енні Берровз «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння»

Джулієт – молода письменниця. Вона шукає сюжет для нової книжки. Та краще їй бути обачнішою. Не відповідати на листи незнайомців із острова Гернсі. Не радити їм хороших книжкових крамниць у повоєнному Лондоні. Краще взагалі оминати цю тему. Бо так дівчина ризикує дізнатися про «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння». Виникне безліч запитань, і Джулієт напише листа у відповідь. Її життя зміниться, вона з головою порине в карколомні пригоди.

Джеффри Дивер «Двенадцатая карта»

Прикутий до інвалідного візка геніальний криміналіст Лінкольн Райм разом зі своєю ученицею та помічницею Амелією Сакс розслідує незвичайну справу: після невдалого замаху найманий вбивця продовжує переслідувати школярку, яка пише курсову роботу про свого предка – колишнього раба Чарльза Сінглтона, що боровся за права афроамериканців? Єдина зачіпка, залишена на місці злочину, - дванадцята карта Таро «Повішений». Разом зі своєю командою Райм і Сакс спробують прорахувати черговий крок найманця та разом з тим з’ясувати, що ж сталося липневої ночі, коли Сінглтона арештовано. Яку таємницю він приховував?

  
 

Анчі Мін «Остання імператриця Китаю»

Це історія китайської Попелюшки, яка пройшла, нелегкий шлях від бідної провінціалки до імператриці. Попри всі перешкоди, придворні інтриги та підступи заздрісних суперниць, вона не тільки вистояла, - народивши імператорського спадкоємця, вона утвердила славу династії Цин. Історія невблаганна: п’ятитисячолітня Імперія наближається до загибелі, і молода імператриця перебирає на себе тягар відповідальності за порятунок Китаю і ця боротьба – героїчна…
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: look.com.ua
Теги: бібліотека книги
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