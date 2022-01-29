Пироги, імператриця та карта: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Мері Енн Шеффер. Енні Берровз «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння» Джулієт – молода письменниця. Вона шукає сюжет для нової книжки. Та краще їй бути обачнішою. Не відповідати на листи незнайомців із острова Гернсі. Не радити їм хороших книжкових крамниць у повоєнному Лондоні. Краще взагалі оминати цю тему. Бо так дівчина ризикує дізнатися про «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння». Виникне безліч запитань, і Джулієт напише листа у відповідь. Її життя зміниться, вона з головою порине в карколомні пригоди.