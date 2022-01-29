30 січня пройте творчий вечір до ювілею поета Ігоря Герасименка

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 138

Збір у бібліотеці на вулиці Європейській

Захід пройде 30 січня о 14.00 у бібліотеці на вулиці Європейській, 66/13.

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