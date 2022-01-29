«Згадаймо юність, що горіла в Крутах»: бібліотека запрошує на віртуальну подорож в минуле

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 185

104 роки тому, 29 січня 1918 року відбулась битва під Крутами

104 роки тому, 29 січня 1918 року відбулась визначна подія в історії нашої держави - бій під Крутами. Відділ обслуговування дітей КМПБ для учнів 5-7 класів підготував віртуальну подорож в минуле «Згадаймо юність, що горіла в Крутах».

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