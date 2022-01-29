«Згадаймо юність, що горіла в Крутах»: бібліотека запрошує на віртуальну подорож в минуле
Сьогодні, 16:01
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104 роки тому, 29 січня 1918 року відбулась битва під Крутами
104 роки тому, 29 січня 1918 року відбулась визначна подія в історії нашої держави - бій під Крутами.
Відділ обслуговування дітей КМПБ для учнів 5-7 класів підготував віртуальну подорож в минуле «Згадаймо юність, що горіла в Крутах».
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