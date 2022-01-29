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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кременчук» у гостях обіграв БСФК та наздогнав «Сокіл»

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 244

 

Кременчужани та кияни мають в своєму активі по 34 очка

Сьогодні, 29 січня, хокейний клуб «Кременчук» у гостях обіграв 8:4 БСФК та наздогнав «Сокіл» у турнірній таблиці. Кременчужани та кияни мають в своєму активі по 34 очка, але столична команда зіграла на двоє поєдинків менше.

БСФК (Бровари) – «Кременчук» – 4:8 (2:4, 0:1, 2:3)

Шайби: 0:1 – Юшков (Кошелев), 1:47. 1:1 – Бешаров (Пасманік, Лісіцин), 2:53. 1:2 – Денискін (Созонов, Дубінін), 3:38. 2:2 – Пасманік (Бешаров, Лісіцин), 9:12. 2:3 – Ворона (Грицьких, Горлушко), 10:48. 2:4 – Савченко (Дубінін, менш.), 17:34. 2:5 – Забавін (Юшков, більш.), 34:45. 2:6 – Юшков (Кошелев, Хришпенц), 44:34. 3:6 – Лісіцин (Панченко, Кисельов), 44:47. 3:7 – Матусевич (Денискін, Кошелев), 45:41. 3:8 – Денискін (Коробов, Григорян, більш.), 48:07. 4:8 – Андрющенко (Койда, Кисельов), 54:59.

БСФК: Майко (Сушак, 10:48–45:41); Іщенко - Д.Давидов, Логач - Кисельов, Дахновський - Портной, Козловський - Мащенко; Лісіцин- Бешаров - Пасманік, Грабовецький - Ступак - Панченко, Кривоножкін - Гребеник - Бородай, Стецюра - Андрющенко - Койда. Тренер - Олександр Бобкін.

«Кременчук»: Боярчук; Матусевич - Григорян, Серанов - Грицьких, Т.Савицький - Сенік, Сібілевич; Коробов - Дубінін - Денискін, Созонов - Савченко - Забавін, Юшков - Горлушко - Ворона, Кошелев - Хришпенц - Варава. Тренер - Олександр Савицький.

«Кременчук» веде запеклу боротьбу за лідерство в УХЛ, тому не мав права грати впівсили навіть із номінальним аутсайдером чемпіонату. Вже в першому періоді гості зробили гарний заділ для перемоги, а дебютант «Кременчука» Максим Юшков закинув у першій же своїй зміні: кидок з-за воріт легіонера з досвідом гри в КХЛ потрапив у ковзан захисника Олексія Дахновського, від якого шайба зрадливо зрикошетила у ворота Семена Майка. 0:1. На честь броварчан, вони змогли відігратися дуже швидко, потім зусиллями своєї першої трійки нападу зробили це ще раз зробивши рахунок 2:2, але клас «Кременчука» загалом не викликав сумнівів і рахунок у кожному періоді тільки збільшувався на користь гостей.

В результаті команди видали результативний матч з 12 закинутими шайбами, з переконливим реваншем «Кременчука», дублями Юшкова та Андрія Денискіна, який розігрався і закинув вже 7 шайб у чотирьох останніх іграх! Зазначимо, що саме другий гол Денискіна у грі став ювілейним, сотим, для «Кременчука» цього сезону.

Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький:

- Створили багато моментів, забили гарні шайби, але при цьому не можу сказати, що залишився задоволеним на всі 100 відсотків, бо завжди хочеться більшого.

В обороні нам ще належить покращити гру: гравцям слід діяти суворіше та надійніше.

Головний тренер БСФК Олександр Бобкін:

- Настроювалися дати бій, мали цілеспрямовану підготовку до матчу, але програли у «перестрілці» у першому періоді. Потім був період нашої меншості, коли ми багато вилучалися і гра на зустрічних курсах із необов'язковими помилками у заключній третині матчу.

Тішить те, що не опускаємо рук, «кусаємося», боремося до фінальної сирени, але об'єктивно лінія нашого захисту ще надто молода: 6 із 8 захисників – це гравці 2003, 2004 та 2005 р.н. Деякі хокеїсти ще не пройшли епати становлення в юніорському та молодіжному хокеї, а їм уже треба протистояти сильним легіонерам УХЛ та хокеїстам національної збірної України! Зрозуміло, досвіду та стабільності їм поки що не вистачає. Хоча на тренуваннях приділяємо максимум уваги грі в обороні навіть на шкоду атаці, але, як і раніше, пропускаємо забагато.

Турнірна таблиця

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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