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Кременчук, Культура, Украина, Мир, Афіша

Кременчук долучився до створення триметрового рушника

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 321

 

Вишивальний проєкт приурочений до 300-річчя від дня народження письменника Григорія Сковороди

Кременчук долучився до культурно-мистецького вишивального проєкту з нагоди 300-річчя від дня народження письменника Сковороди «З Григорієм Сковородою у серці». Проєкт започаткований у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» та Меморіальному музеї Г. С. Сковороди.

Метою проєкту є відтворення рушника «Дерево життя» ХІХ ст. із фондів заповідника. Нині полотно довжиною 3 метри переходить до різних міст та до рук майстрів, які долучаються до створення унікального українського рушника з автентичним орнаментом. Це сприятиме усвідомленню учасниками історичної величі постаті Григорія Сковороди, допоможе глибше пізнати контекст його творчої спадщини і сприятиме відродженню вишивальних традицій.

Захід відбудеться 3 лютого о 13.00 у відділі абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на вул. Соборній, 11.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: spadok.org.ua
Теги: письменник рушник вишивка бібліотека
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