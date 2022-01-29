Кременчук долучився до створення триметрового рушника

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Кременчук долучився до культурно-мистецького вишивального проєкту з нагоди 300-річчя від дня народження письменника Сковороди «З Григорієм Сковородою у серці». Проєкт започаткований у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» та Меморіальному музеї Г. С. Сковороди.

Метою проєкту є відтворення рушника «Дерево життя» ХІХ ст. із фондів заповідника. Нині полотно довжиною 3 метри переходить до різних міст та до рук майстрів, які долучаються до створення унікального українського рушника з автентичним орнаментом. Це сприятиме усвідомленню учасниками історичної величі постаті Григорія Сковороди, допоможе глибше пізнати контекст його творчої спадщини і сприятиме відродженню вишивальних традицій.

Захід відбудеться 3 лютого о 13.00 у відділі абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на вул. Соборній, 11.