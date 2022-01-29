«Укрпошта» перетвориться на банк: вже оголосили тендер на закупівлю 17 000 банкоматів

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«Укрпошта» оголосила тендер на закупівлю 17 тисяч терміналів 3-в-1, більшість з яких планують розмістити у віддалених населених пунктах країни. Про це генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський написав 27 січня на своїй Facebook-сторінці.

Перший термінал для прийому карток з'явився в «Укрпошті» ще у 2018 році, а в грудні 2021 року їх стало вже 7500.

«Ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з «ковідною» 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку», - йдеться у дописі пана Смілянського.

За інформацією Liga.net, у листопаді 2021 року «Укрпошта» домовилася про купівлю «Альпарі Банку» за 260 млн грн. Покупку має схвалити НБУ, який раніше виступав проти появи додаткового державного банку.