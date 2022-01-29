Кременчуцькі борці Шевченко та Іваніна завоювали нагороди міжнародного турніру

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 0

У Запоріжжі відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби серед юніорів пам’яті Євгена Трухіна. У змаганнях взяли участь двоє спортсменів з Кременчука, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька.

Владислав Іваніна переміг у ваговій категорії до 72 кг. Наш спортсмен переміг Валентина Паскару (Молдова), Бенаса Мікевічуса (Литва) та харків’янина Тунара Гасумова. У фіналі Владислав здолав столичного борця Еріка Меліка-Казаряна. Владислав Іваніна став кращим у своїй категорії та отримав приз кращого спортсмена змагань.

Ерік Шевченко завоював бронзову нагороду у ваговій категорії 60 кг. Наш спортсмен у першій сутичці переміг Андрія Івасіва з Рівного, але у другому поєдинку поступився майбутньому переможцеві, В’ячеславу Жегалову (Білорусь). Далі Ерік у втішній сутичці переміг харків’янина Віктора Погончука, а у поєдинку за «бронзу» здолав Артура Гербича з Білої Церкви.