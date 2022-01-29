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Кременчук, Спорт

Футбол без обмежень: у Кременчуці відкрили набір в інклюзивну секцію

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 289

 

Заняття відбуваються щовівторка

У Кременчуці відкрили інклюзивну секцію з футболу, де викладатимуть тренери з футбольної академії «Ягуар». Безкоштовні спортивні тренування для груп від 6 до 16 років. Заняття відбуваються щовівторка з 16.00 до 17.00 - перша група, з 17.00 до 18.00 - друга група.

Тренування проходять в рамках національної інклюзивної програми «Так, я можу!» доступна дітям з фізичними та ментальними порушеннями. 

Навчання проходить у ще двох містах України. У Кривому Розі викладають тренери з футбольного клубу «Кривбас», а у Івано-Франківську - League of tolerance.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Ягуар інклюзивність
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