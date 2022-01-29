Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Полтавщина

Де і коли в Кременчуцькому районі можна буде щепитися від COVID-19

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 262

 

Оприлюднили графік роботи мобільних виїзних бригад

У січні та лютому 2022 року на території Кременчуцького району працюватимуть виїзні мобільні бригади для вакцинації вразливих груп населення від COVID-19. Графік оприлюднила пресслужбв Полтавської ОДА на офіційному веб-сайті.

Про місце та час проведення щеплень мешканцям населених пунктів повідомлять додатково.

Горішньоплавнівська міська територіальна громада: 

  • 3 лютого - Солошино, Григоро-Бригадирівка, Келеберда.        

Глобинська міська територіальна громада: 

  • 29 січня, 2 лютого - с. Заможне;
  • 31 січня - с. Жуки;
  • 1 лютого - с. Бориси;
  • 3 лютого - с. Ламане, с. Троїцьке;
  • 4 лютого - с. Сіренки;
  • 5 лютого - с. Романівка;
  • 7 лютого - с. Лукашівка.

Градизька селищна територіальна громада: 

  • 29 січня, 2 лютого - с. Кирияківка;
  • 31 січня - с. Мозоліївка;
  • 1 лютого - с. Ганнівка;
  • 3 лютого - с. Шушвалівка;
  • 4 лютого - с. Набережне;
  • 7 лютого - с. Гриньки.

Кам'янопотоківська сільська територіальна громада: 

  • 29 січня, 7 лютого - с. Ройово;
  • 31 січня - с. Маламівка;
  • 1 лютого - с. Підгірне;
  • 2 лютого - с. Бурти;
  • 3 лютого, 6 лютого - с. Чечелеве;
  • 4 лютого - с. Новоселівка;
  • 5 лютого - с. Чикалівка.

Козельщинська селищна територіальна громада: 

  • 31 січня - с. Приліпка;
  • 1 лютого - с. Мануйлівка;
  • 2 лютого - с. Бреусівка;
  • 3 лютого - с. Мальці;
  • 4 лютого - с. Улинівка;
  • 5 лютого - с. Сушки;
  • 7 лютого - с. Пригарівка.

Кременчуцька міська територіальна громада: 

  • 3 лютого - с. Потоки;
  • 4 лютого - м. Кременчук.

Новогалещинська селищна територіальна громада: 

  • 31 січня - с. В.Безуглівка;
  • 2 лютого - с. Горбані;
  • 4 лютого - с. Піски;
  • 7 лютого - с. Бутенки.

Оболонська сільська територіальна громада: 

  • 2 лютого - с. Пузирі;
  • 4 лютого - с. Іванівка.                                                   

Омельницька сільська територіальна громада: 

  • 1 лютого - с. П’ятихатки;
  • 4 лютого -­ с. Щербаки;
  • 7 лютого -­ с. Радочини.

Піщанська сільська територіальна громада: 

  • 29 січня - с. Донівка;
  • 1 лютого - с. Майбородівка;
  • 3 лютого -­ с. Олефірівка;
  • 4 лютого -­ с. Донівка;
  • 5 лютого ­- с. Мирне;
  • 7 лютого - с. Майбородівка.

Пришибська сільська територіальна громада:

  • 2 лютого -­ с. Кобелячок;
  • 3 лютого -­ с. Драбинівка;
  • 4 лютого ­- с. Роботівка;
  • 7 лютого -­ с. Криничне.

Семенівська селищна територіальна громада: 

  • 29 січня - с.Устимівка;
  • 1 лютого -­ с. Крива Руда;
  • 3 лютого - с. Заїчинці;
  • 5 лютого - с. Новоселиця;
  • 7 лютого - с. Очеретувате.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація мобільні бригади COVID-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх