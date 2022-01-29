Де і коли в Кременчуцькому районі можна буде щепитися від COVID-19

Оприлюднили графік роботи мобільних виїзних бригад
У січні та лютому 2022 року на території Кременчуцького району працюватимуть виїзні мобільні бригади для вакцинації вразливих груп населення від COVID-19. Графік оприлюднила пресслужбв Полтавської ОДА на офіційному веб-сайті.
Про місце та час проведення щеплень мешканцям населених пунктів повідомлять додатково.
Горішньоплавнівська міська територіальна громада:
- 3 лютого - Солошино, Григоро-Бригадирівка, Келеберда.
Глобинська міська територіальна громада:
- 29 січня, 2 лютого - с. Заможне;
- 31 січня - с. Жуки;
- 1 лютого - с. Бориси;
- 3 лютого - с. Ламане, с. Троїцьке;
- 4 лютого - с. Сіренки;
- 5 лютого - с. Романівка;
- 7 лютого - с. Лукашівка.
Градизька селищна територіальна громада:
- 29 січня, 2 лютого - с. Кирияківка;
- 31 січня - с. Мозоліївка;
- 1 лютого - с. Ганнівка;
- 3 лютого - с. Шушвалівка;
- 4 лютого - с. Набережне;
- 7 лютого - с. Гриньки.
Кам'янопотоківська сільська територіальна громада:
- 29 січня, 7 лютого - с. Ройово;
- 31 січня - с. Маламівка;
- 1 лютого - с. Підгірне;
- 2 лютого - с. Бурти;
- 3 лютого, 6 лютого - с. Чечелеве;
- 4 лютого - с. Новоселівка;
- 5 лютого - с. Чикалівка.
Козельщинська селищна територіальна громада:
- 31 січня - с. Приліпка;
- 1 лютого - с. Мануйлівка;
- 2 лютого - с. Бреусівка;
- 3 лютого - с. Мальці;
- 4 лютого - с. Улинівка;
- 5 лютого - с. Сушки;
- 7 лютого - с. Пригарівка.
Кременчуцька міська територіальна громада:
- 3 лютого - с. Потоки;
- 4 лютого - м. Кременчук.
Новогалещинська селищна територіальна громада:
- 31 січня - с. В.Безуглівка;
- 2 лютого - с. Горбані;
- 4 лютого - с. Піски;
- 7 лютого - с. Бутенки.
Оболонська сільська територіальна громада:
- 2 лютого - с. Пузирі;
- 4 лютого - с. Іванівка.
Омельницька сільська територіальна громада:
- 1 лютого - с. П’ятихатки;
- 4 лютого - с. Щербаки;
- 7 лютого - с. Радочини.
Піщанська сільська територіальна громада:
- 29 січня - с. Донівка;
- 1 лютого - с. Майбородівка;
- 3 лютого - с. Олефірівка;
- 4 лютого - с. Донівка;
- 5 лютого - с. Мирне;
- 7 лютого - с. Майбородівка.
Пришибська сільська територіальна громада:
- 2 лютого - с. Кобелячок;
- 3 лютого - с. Драбинівка;
- 4 лютого - с. Роботівка;
- 7 лютого - с. Криничне.
Семенівська селищна територіальна громада:
- 29 січня - с.Устимівка;
- 1 лютого - с. Крива Руда;
- 3 лютого - с. Заїчинці;
- 5 лютого - с. Новоселиця;
- 7 лютого - с. Очеретувате.