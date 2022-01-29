Де і коли в Кременчуцькому районі можна буде щепитися від COVID-19

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У січні та лютому 2022 року на території Кременчуцького району працюватимуть виїзні мобільні бригади для вакцинації вразливих груп населення від COVID-19. Графік оприлюднила пресслужбв Полтавської ОДА на офіційному веб-сайті.

Про місце та час проведення щеплень мешканцям населених пунктів повідомлять додатково.

Горішньоплавнівська міська територіальна громада:

3 лютого - Солошино, Григоро-Бригадирівка, Келеберда.

Глобинська міська територіальна громада:

29 січня, 2 лютого - с. Заможне;

31 січня - с. Жуки;

1 лютого - с. Бориси;

3 лютого - с. Ламане, с. Троїцьке;

4 лютого - с. Сіренки;

5 лютого - с. Романівка;

7 лютого - с. Лукашівка.

Градизька селищна територіальна громада:

29 січня, 2 лютого - с. Кирияківка;

31 січня - с. Мозоліївка;

1 лютого - с. Ганнівка;

3 лютого - с. Шушвалівка;

4 лютого - с. Набережне;

7 лютого - с. Гриньки.

Кам'янопотоківська сільська територіальна громада:

29 січня, 7 лютого - с. Ройово;

31 січня - с. Маламівка;

1 лютого - с. Підгірне;

2 лютого - с. Бурти;

3 лютого, 6 лютого - с. Чечелеве;

4 лютого - с. Новоселівка;

5 лютого - с. Чикалівка.

Козельщинська селищна територіальна громада:

31 січня - с. Приліпка;

1 лютого - с. Мануйлівка;

2 лютого - с. Бреусівка;

3 лютого - с. Мальці;

4 лютого - с. Улинівка;

5 лютого - с. Сушки;

7 лютого - с. Пригарівка.

Кременчуцька міська територіальна громада:

3 лютого - с. Потоки;

4 лютого - м. Кременчук.

Новогалещинська селищна територіальна громада:

31 січня - с. В.Безуглівка;

2 лютого - с. Горбані;

4 лютого - с. Піски;

7 лютого - с. Бутенки.

Оболонська сільська територіальна громада:

2 лютого - с. Пузирі;

4 лютого - с. Іванівка.

Омельницька сільська територіальна громада:

1 лютого - с. П’ятихатки;

4 лютого -­ с. Щербаки;

7 лютого -­ с. Радочини.

Піщанська сільська територіальна громада:

29 січня - с. Донівка;

1 лютого - с. Майбородівка;

3 лютого -­ с. Олефірівка;

4 лютого -­ с. Донівка;

5 лютого ­- с. Мирне;

7 лютого - с. Майбородівка.

Пришибська сільська територіальна громада:

2 лютого -­ с. Кобелячок;

3 лютого -­ с. Драбинівка;

4 лютого ­- с. Роботівка;

7 лютого -­ с. Криничне.

Семенівська селищна територіальна громада: