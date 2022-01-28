Два тижні у темряві: кременчуцьким шахістам увімкнули світло

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Борг за минулий рік був незначний

Шахово-шашковоий клуб «Каїсса» через борги на два тижні залишився без електроенергії. Як повідомив ТЪ директор клубу Володимир Груздєв, електроенергію увімкнули вчора 27 січня. Таким чином спортсмени без світла перебували близько двох тижнів з 14 до 27 січня.

«ТелеграфЪ» надсилав запит до управління молоді та спорту й отримав відповідь. Згідно з інформацією наданою в управлінні, борг за минулий рік був близько 1500 грн.

- Не житлове приміщення, яке розташоване по вул. Першотравнева, 33, знаходиться на балансі КДЮСШ «Авангард». Також повідомляємо, що між управлінням молоді та спорту, КДЮСШ «Авангард» та громадською організацією «Шахово-шашковий клуб «Каїсса» підписано тристоронню угоду про співпрацю з метою виконання статутних завдань та повноважень ГО «ШШК «Каїсса», - мовиться у відповіді управління молоді та спорту.

За даними управління молоді та спорту кредиторська заборгованість за 2021 рік складає 1467,41 грн та буде сплачена найближчим часом.